Конкурс на должность главы Евпатории выиграл президент местного футбольного клуба

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Городской совет Евпатории утвердил в понедельник на пост главы администрации города Романа Тихончука, президента местного футбольного клуба и бывшего депутата, который последние полгода исполнял обязанности главы, сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

Конкурсная комиссия рассмотрела в понедельник документы и программы трех претендентов на должность главы администрации и представила в городской совет кандидатуры двух из них, набравших наибольшее количество баллов. Конкуренцию Тихончуку составил директор евпаторийского филиала госпредприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Тихончука.

"Это огромная ответственность, которую я прекрасно осознаю. Я понимаю, сколько нам предстоит совместной работы на благо нашего города. Никогда не разделял представительный и исполнительно-распорядительный орган - мы все единая команда, которая работает для людей нашего города. Поэтому обязуюсь выполнять свои обязанности качественно и выверено", - обратился к депутатам после утверждения Тихончук, чьи слова приводит пресс-служба.

42-летний Роман Тихончук c 2010 по 2019 год был депутатом Евпаторийского городского совета нескольких созывов. С 2013 года он также возглавляет федерацию футбола Евпатории, а с 2015 года является президентом футбольного клуба "Евпатория".

Бывший глава администрации города Андрей Филонов находится под следствием по обвинению в махинациях с землей. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей.

30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Тихончук.