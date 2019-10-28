Лавров 29 октября посетит Женеву, где примет участие во встречах по Сирии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 октября посетит Женеву, где в преддверии первого заседания сирийского Конституционного комитета примет участие во встрече министров иностранных дел "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в российском дипведомстве.

"29 октября Лавров посетит Женеву, где примет участие в министерской встрече в астанинском формате и вместе с министрами иностранных дел Ирана и Турции проведет беседу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии [Гейром Педерсеном] в преддверии первого заседания Конституционного комитета 30 октября", - информировали в МИД.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.