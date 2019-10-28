Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров 29 октября посетит Женеву, где примет участие во встречах по Сирии

Глава МИД РФ вместе с министрами иностранных дел Ирана и Турции проведет беседу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 октября посетит Женеву, где в преддверии первого заседания сирийского Конституционного комитета примет участие во встрече министров иностранных дел "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в российском дипведомстве.

"29 октября Лавров посетит Женеву, где примет участие в министерской встрече в астанинском формате и вместе с министрами иностранных дел Ирана и Турции проведет беседу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии [Гейром Педерсеном] в преддверии первого заседания Конституционного комитета 30 октября", - информировали в МИД.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поручил кабмину помочь регионам использовать лучшие практики платформы "Смартека"
Также кабинету министров поручено представить предложения с учетом результатов реализации проекта "Цифровая модель типового региона"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС