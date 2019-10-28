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Дело летчика Ярошенко

Новое обращение о передаче России Ярошенко можно подать не ранее октября 2021 года

Ранее США отказали России в передаче летчика

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минюст России подтвердил получение из США отказа в передаче осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину, новое обращение можно будет подать не ранее октября 2021 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России, по направленному министерством еще в апреле в соответствии с конвенцией о передаче осужденных лиц обращению о передаче Константина Ярошенко на родину "американской стороной 7 октября вынесено решение об отказе в данной передаче в связи с тяжестью совершенного осужденным преступления и позицией правоохранительных органов". Копия письма американской стороны поступила в Минюст России из МИД России 28 октября.

"Минюст США также уведомил о положениях национального законодательства, согласно которым повторное ходатайство о передаче может быть подано по истечении двухлетнего срока с момента вынесения решения об отказе по аналогичному ходатайству", - сообщили в российском Минюсте.

Это уже третий отказ США в передаче Ярошенко России. В 2014 году первый запрос был оставлен американской стороной без удовлетворения. В октябре 2016 года Минюст России направил второй запрос, но 20 апреля 2017 года был вновь получен отказ.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика Ярошенко
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