Небензя заявил, что Израиль должен прекратить строить поселения на Западном берегу Иордана

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Израиль обязан незамедлительно прекратить поселенческую активность на Западном берегу реки Иордан, а также снос палестинской собственности. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Дипломат подчеркнул, что Россию "крайне беспокоит анализ ситуации, предлагаемый спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку Николаем Младеновым, который применительно к Западному берегу реки Иордан и сектору Газа говорит о том, что ситуацию удается лишь удерживать от дальнейшей деградации, не говоря уже о ее улучшении".

"Такое положение дел рано или поздно, а скорее рано, приведет к стиранию этой и так неприемлемой виртуальной границы между шаткой стабильностью и хаосом", - предупредил он.

Небензя призвал предпринять меры по выправлению обстановки. "Рецепты очевидны. В первую очередь, должна быть прекращена израильская поселенческая активность на Западном берегу Иордана, политика сноса палестинской собственности", - указал он.

"И палестинцам, и израильтянам следует воздерживаться от насилия, агрессивной и провокационной риторики. Именно в таком ключе рассматриваем заявления о планах [Израиля] по аннексии поселений на Западном берегу реки Иордан", - подтвердил дипломат.

Позиция по предложениям США

Постпред РФ выразил уверенность, что в одиночку никаких прорывов в ближневосточном урегулировании достичь не получится. "Несмотря на это, продолжаются настойчивые попытки навязывания "альтернативных" схем урегулирования, подрывающих давно выработанные и признанные международным сообществом параметры решения палестинской проблемы", - констатировал Небензя. В этом контексте он напомнил, что "решения администрации США по Иерусалиму, нелегитимное признание суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами являются грубым нарушением международного права", в частности резолюции 497 Совета Безопасности ООН.

"Нам, как и большинству наших коллег, очевидно, что единственный выход из всего этого - сопряжение международных и региональных усилий при центральной роли ООН и ее Совета Безопасности", - заключил представитель России.

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.