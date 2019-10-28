Лавров отправляется в Женеву, где состоится запуск Конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник в Женеве примет участие в министерской встрече в астанинском формате. Кроме того, вместе с иранским и турецким коллегами Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу он проведет беседу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в преддверии первого заседания сирийского Конституционного комитета, которое состоится 30 октября.

Решение о создании комитета было принято еще в конце января 2018 года. В его состав должны были войти 150 человек (по 50 делегатов от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества). Летом того же года списки правительства и оппозиции были готовы, однако сложности возникли с представителями гражданского общества. Хотя, как предполагается, они будут сохранять нейтралитет, получить поддержку с их стороны рассчитывали и Дамаск, и оппозиция.

К концу 2018 года благодаря работе астанинского формата и этот список был почти готов. Утвердить его планировалось на встрече глав МИД России, Ирана и Турции в середине декабря в Женеве, однако эта попытка сорвалась. Как объяснил позднее Лавров, причиной задержки стало влияние государств, которые не заинтересованы в политическом урегулировании сирийского кризиса.

На протяжении последующих месяцев работа продолжалась, причем, по словам российских дипломатов, речь шла уже буквально о двух-трех кандидатурах. Но лишь на саммите астанинского формата 16 сентября 2019 года были утверждены последние члены комитета, о создании которого 23 сентября объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию".

Россия приветствовала создание Конституционного комитета Сирии. Как заявил 16 сентября президент РФ Владимир Путин, Москва исходит из того, что работа комитета "окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в Сирийской Арабской Республике".

Задачи определены

Полные списки участников комитета пока не опубликованы. Известно лишь, что у него будут два сопредседателя - Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции. Первое заседание состоится в женевском отделении ООН - Дворце Наций - 30 октября в 12:00 (13:00 мск).

Конституционный комитет, как следует из его названия, займется работой над основным законом страны. Будет ли это новая конституция или поправки к действующей, предстоит решить самим его членам. Как ожидается, комитет проведет несколько встреч, по итогам которых будет сформирована специальная комиссия из 45 человек - по 15 человек от списка. Она будет работать в Женеве постоянно. Подготовленные ею предложения затем будут представлены комитету.

Комитет и комиссия должны принимать решения консенсусом. Если достичь его не удастся, для принятия решения его должны поддержать не менее 75% участников. Когда новый - или обновленный - основной закон будет готов, должны последовать выборы, которые пройдут уже в соответствии с ним. Касающиеся Сирии резолюции Совета Безопасности ООН не уточняли, идет ли речь о президентских или парламентских выборах.

Какие-либо сроки работы комитета не установлены, хотя со стороны оппозиции уже раздавались заявления о необходимости ввести временные рамки для подготовки основного закона. Однако, как неоднократно отмечали в МИД РФ, при работе по политическому урегулированию в Сирии важнее всего не искусственно установленные сроки, а достижение результата, приемлемого для всех участников процесса.

Курдский вопрос

Создание комитета - заслуга России, Ирана и Турции, при этом вмешиваться в его работу три страны не собираются. Участники астанинского процесса всегда подчеркивали, что работа над конституцией - это дело самих сирийцев. Министерская встреча и контакты глав МИД с Гейром Педерсоном пройдут отдельно от заседания комитета. Роль России, Ирана и Турции, а также других стран может состоять лишь в том, чтобы предотвратить попытки сорвать политическое урегулирование извне.

Впрочем, у трех министров найдется немало других тем для обсуждения. Главная из них - ситуация на северо-востоке Сирии, где 9 октября началась турецкая операция "Источник мира". Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября договорились о приостановке операции при отходе курдских формирований от турецкой границы, на который было отведено 150 часов. Таким образом, предусмотренный соглашением двух лидеров срок истекает вечером во вторник, 29 октября. В Анкаре заявляли, что операция возобновится, если курды не отойдут на предусмотренную дистанцию в 30 км от границы.

Кроме того, сложной остается обстановка в районе идлибской зоны деэскалации, где продолжают действовать отряды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Вместе с тем Идлиб остается последним крупным оплотом сирийской оппозиции, причем, как утверждают в Дамаске, в этом районе также находится значительное количество турецких войск.

Именно в Идлибе, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, был в минувшую субботу ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. В администрации президента Турции заявили, что Анкара помогала Вашингтону в операции. При этом в Минобороны РФ усомнились в том, что аль-Багдади действительно был уничтожен.