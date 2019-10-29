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Песков заявил, что Кремль собирает всю статистику и проверяет ее перед докладом президенту

Иногда в Кремле видят расхождения в информации от разных ведомств, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Кремль предпочитает получать статистику от разных ведомств, чтобы иметь более полную картину происходящего, рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле получают статистику и информацию от самых разных ведомств, иногда мы видим расхождения, которые дают ведомства. Но в Кремле есть свое Экспертное управление, которое проверяет эти данные, потом разбирается", - сказал представитель Кремля. По его словам, такая информация "часто используется в ходе докладов президенту так, чтобы президенту давать уже верифицированные данные".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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