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Сирийская оппозиция провела переговоры с дипломатами России

Подробности беседы в постпредстве РФ при ООН в Женеве не уточнили

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Делегация сирийской оппозиции, включая сопредседателя Конституционного комитета Хади аль-Бахра и главу Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насра аль-Харири, провела переговоры с российскими дипломатами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в постпредстве РФ при ООН в Женеве.

"В постпредстве прошла встреча представителей оппозиции Сирии, включая Аль Харири и Аль-Бахра, с дипломатами РФ", - рассказали в диппредставительстве.

Подробности беседы в постпредстве не уточнили.

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