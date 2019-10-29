Борисов заявил, что Россия взяла курс на взаимовыгодные условия в отношениях с Кубой

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия будет выстраивать отношения с Кубой на взаимовыгодной основе и опираться на жесткие методы ведения переговоров. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире Первого канала во вторник.

"Мы взяли курс на достаточно жесткие прагматичные условия. Боимся, конечно, повторить ситуацию, которая была в Советском Союзе, поэтому выстраиваем отношения на взаимовыгодных условиях и достаточно жестко ведем переговоры по всем позициям", - сказал он.

Ранее президенты РФ и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель провели переговоры в Москве. Лидер Кубы также встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров с Медведевым кубинский президент подчеркнул, что цель визита связана с реализацией программ, проводимых совместно с РФ, по социально-экономическому развитию Кубы до 2030 года.

Кубинский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом 27 октября. Первые два дня он провел в Санкт-Петербурге, где встретился с главой города Александром Бегловым для обсуждения вопросов развития сотрудничества.