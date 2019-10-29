Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Борисов заявил, что Россия взяла курс на взаимовыгодные условия в отношениях с Кубой

Москва будет опираться на жесткие методы ведения переговоров, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия будет выстраивать отношения с Кубой на взаимовыгодной основе и опираться на жесткие методы ведения переговоров. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире Первого канала во вторник.

"Мы взяли курс на достаточно жесткие прагматичные условия. Боимся, конечно, повторить ситуацию, которая была в Советском Союзе, поэтому выстраиваем отношения на взаимовыгодных условиях и достаточно жестко ведем переговоры по всем позициям", - сказал он.

Ранее президенты РФ и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель провели переговоры в Москве. Лидер Кубы также встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров с Медведевым кубинский президент подчеркнул, что цель визита связана с реализацией программ, проводимых совместно с РФ, по социально-экономическому развитию Кубы до 2030 года.

Кубинский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом 27 октября. Первые два дня он провел в Санкт-Петербурге, где встретился с главой города Александром Бегловым для обсуждения вопросов развития сотрудничества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссияБорисов, Юрий ИвановичДиас-Канель, Мигель
Реклама на ТАСС
Лавров назвал стратегическим партнерство России с Турцией
Глава МИД РФ отметил, что стороны кооперируются по Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС