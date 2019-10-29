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Кризис на Украине

В МИД России заявили, что Москва следит за процессом разведения сил в Золотом

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва ждет информации о таком же процессе и в Петровском

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Перспектива встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) станет ясна после того, как успешно будет завершен процесс разведения сил в Золотом и Петровском, Россия внимательно следит за процессом. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы внимательно следим за тем, как осуществляется процесс разведения сил в Золотом, но еще необходимо дождаться сообщения о том, как пойдет процесс в Петровском. Но если эти условия, которые разделяют наши французские и германские партнеры, будут выполнены, тогда открывается перспектива для созыва встречи в "нормандском формате", - указал он.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеГрушко, Александр Викторович
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