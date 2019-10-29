Лавров назвал стратегическим партнерство России с Турцией

В МИД РФ сообщили, что работа по проекту "Аккую" в Турции идет в соответствии с графиками

Москва удовлетворена развитием сотрудничества с Анкарой по мирному атому, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко

Читать полностью