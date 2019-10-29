В МИД РФ сообщили, что работа по проекту "Аккую" в Турции идет в соответствии с графиками

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Работа по строительству в Турции АЭС "Аккую" идет в полном соответствии с графиками, Россия удовлетворена развитием сотрудничества с Турцией по мирному атому. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Все идет в полном соответствии с графиками, заключаются контракты с подрядчиками и субподрядчиками. В целом, мы весьма удовлетворены тем, как развивается тема мирного атома с турецкими властями", - сказал он, отвечая на вопрос, как идет работа по проекту "Аккую".

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется созданной в Турции компанией "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года.

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год.

Строительство первого блока станции уже ведется.