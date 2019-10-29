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Николай Патрушев проведет в Душанбе российско-таджикистанские консультации по безопасности

На четверг у секретаря Совета безопасности России запланированы российско-узбекистанские консультации в Ташкенте

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начинает в среду двухдневный визит в Центральную Азию, в ходе которого посетит Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

На среду у Патрушева запланированы российско-таджикистанские консультации по линии аппаратов советов безопасности в Душанбе, на четверг, 31 октября, - российско-узбекистанские консультации в Ташкенте.

В мае текущего года секретарь Совбеза РФ проводил переговоры с коллегами из Таджикистана и Узбекистана в Бишкеке на полях ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом же городе в июне на заседании комитета секретарей совбезов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Патрушев отметил, в частности, что Россия будет помогать укреплению армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз, исходящих от международных террористов в Афганистане.

Патрушев регулярно совершает зарубежные визиты для проведения двусторонних консультаций по безопасности со своими коллегами из других стран. В середине октября он посетил Кубу и Бразилию, в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии, а в конце августа возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре. За последние месяцы Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск.

В Душанбе секретарь Совбеза РФ в предыдущий раз приезжал в ноябре 2017 года, в Ташкент - в сентябре того же года.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичТаджикистанРоссия
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