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Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов
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© Михаил Метцель/ТАСС

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, "в ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем". По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов. В частности, как заявляла глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, возглавляющая российскую часть Российско-венгерской межправительственной комиссии, речь идет о договоре между РФ и Венгрией в области социального обеспечения.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Будапеште Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока. Также президент РФ посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

Руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе. Предыдущие переговоры лидеров прошли в Москве в сентябре 2018 года, также Путин и Орбан общались в июле того же года, когда венгерский премьер приезжал в качестве почетного гостя на чемпионат мира по футболу в России. Российский лидер в предыдущий раз посещал Будапешт в августе 2017 года, а до этого - в феврале того же года.

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, объем взаимной торговли РФ и Венгрии в 2018 году вырос на 29,5% до $7 млрд. В январе-июле текущего года объем товарооборота снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По экспертным оценкам, общий объем прямых инвестиций из Венгрии в российскую экономику превышает €1 млрд, размер российских активов Венгрии оценивается экспертами примерно в €800 млн, сообщили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияВенгрияПесков, Дмитрий СергеевичОрбан, Виктор
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