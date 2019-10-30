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Лавров и генсек ОБСЕ обсудят актуальные вопросы общеевропейской повестки дня

Особое внимание на переговорах будет уделено усилиям по содействию урегулированию региональных конфликтов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится и проведет в четверг переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, который посетит Москву с кратким рабочим визитом. В ходе переговоров предполагается провести сверку часов по всем трем измерениям деятельности ОБСЕ - военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.

Подготовка к Братиславе

Актуальные вопросы общеевропейской повестки дня будут обсуждаться в первую очередь с учетом предстоящего в Братиславе 5-6 декабря заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОБСЕ. Такие встречи проводятся раз в год поочередно в государствах, председательствующих в ОБСЕ. В прошлом году в роли страны-председателя выступала Италия и главы внешнеполитических ведомств собирались в Милане. Теперь принимать высоких гостей настал черед столицы Словакии.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, к этому центральному для ОБСЕ мероприятию Россия вместе с союзниками по ОДКБ готовит текст декларации к 75-летию окончания Второй мировой войны, а также проекты решений по насущным для государств - участников организации проблемам антитеррора, борьбы с наркоугрозой, свободного доступа общественности к информации.

Годом раньше Россия также вносила проекты документов, посвященных повышению роли ОБСЕ в решении проблемы наркотиков, противодействии терроризму, защите прав национальных меньшинств, а также свободе средств массовой информации, однако ни один документ по российским предложениям принят не был. Важнейшим итогом прошлогодней встречи стало согласование документа о безопасности журналистов.

Региональные конфликты

Ожидается, что особое внимание на переговорах Лаврова и Гремингера будет уделено усилиям ОБСЕ по содействию урегулированию региональных конфликтов.

В первую очередь, безусловно, будет обсуждаться ситуация на Украине, включая работу контактной группы и Специальной мониторинговой миссии, а также начатый во вторник сторонами в конфликте отвод сил в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. На это дается три дня, после чего развод сил и создание зоны безопасности должны верифицировать наблюдатели ОБСЕ. Затем на очереди аналогичный процесс в районе населенного пункта Петровское под Донецком. По мнению российской стороны, делать какие-либо выводы пока рано, особенно с учетом угроз, озвученных добровольческими батальонами украинских националистов, которые заявили, что не намерены покидать своих позиций.

Еще одной темой станет ситуация в приднестровском урегулировании. Последняя встреча в формате "5+2", где наряду со сторонами в конфликте - Молдавией и Приднестровьем - участвуют как посредники Россия, Украина и ОБСЕ, а в качестве наблюдателей - США и Европейский союз, состоялась 8-10 октября в Братиславе и осталась незавершенной. Ее участникам так и не удалось преодолеть разногласия между Кишиневом и Тирасполем и согласовать итоговый протокол. По мнению сторон, ближайшая по срокам возможность завершить прерванный раунд переговоров предоставится 4-5 ноября в рамках баварской конференции "Меры по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта", которую традиционно организует правительство Германии.

Будет затронута также ситуация на Балканах и в Центральной Азии. В частности, на Балканах особую озабоченность вызывает положение дел в Косове. Действия администрации края и регулярные вторжения косовоалбанских радикалов в населенные сербами районы подрывают стабильность в Балканском регионе. Косовская проблема приобретает особую актуальность еще и в связи с тем, что в будущем году председательство в ОБСЕ перейдет к Албании.

Деятельность институтов ОБСЕ

Кроме того, Лавров и Гремингер изложат на встрече свои оценки деятельности специализированных институтов ОБСЕ - Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по свободе СМИ. У российской стороны к ним накопилось немало претензий, связанных с нередким применением практики двойных стандартов и географическими перекосами в сторону постсоветского пространства.

В ходе переговоров состоится также обмен мнениями по административно-бюджетным и кадровым аспектам текущей работы ОБСЕ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСловакияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГремингер, Томас
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