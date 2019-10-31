Лавров заявил, что работа ОБСЕ должна быть нацелена на диалог

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна быть нацелена на поиск совместных решений актуальных проблем путем диалога. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Россия неизменно выступает за то, чтобы ОБСЕ использовалась как площадка для диалога и именно в целях поиска коллективных ответов на общие вызовы, - отметил он. - Неизменно поддерживаем предложения о расширении и повышении эффективности деятельности ОБСЕ по борьбе с новыми вызовами и угрозами и по урегулированию различных конфликтов на нашем общем пространстве".

Глава МИД РФ выразил поддержку усилиям генерального секретаря по повышению эффективности ОБСЕ. "Видим, что ваша команда искренне нацелена на формирование объединительной повестки дня для организации, на восстановление доверия между государствами-участниками, которое было серьезным образом подорвано", - сказал он, обращаясь к Гремингеру.

Министр обратил внимание на то, что Россия тесно сотрудничает с представителями самой ОБСЕ, ее различных институтов и структур. В этой связи он напомнил, что в июне нынешнего года экономический координатор ОБСЕ был гостем Петербургского международного экономического форума, а в июле Москву посетил верховный комиссар по делам национальных меньшинств.

"На следующей неделе ожидаем здесь представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира для участия в конференции, которую мы организуем совместно с ОБСЕ по вопросам медиапространства", - добавил Лавров.