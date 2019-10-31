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Медведев и премьеры стран - членов ШОС примут в Ташкенте новую программу сотрудничества

Участники встречи обсудят, в частности, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое состоится 1-2 ноября в Ташкенте. Главы правительств планируют принять новую редакцию Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступит на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в сообщении пресс-службы. - По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, новую редакцию Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, другие документы и решения".

Участники встречи обсудят широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС. Особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах.

В пресс-службе правительства добавили, что Медведев в Ташкенте планирует провести ряд двусторонних встреч.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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