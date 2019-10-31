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Россия представит главам МИД ОБСЕ в Братиславе проект декларации к 75-летию Победы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия вынесет на утверждение предстоящего 5-6 декабря в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ декларацию к 75-летию окончания Второй мировой войны и проекты решений по антитеррору, борьбе с наркоугрозой и свободному доступу к информации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

"Россия подготовила и предложит к сессии СМИД в Братиславе проект декларации, который мы подготовили вместе с нашими союзниками по ОДКБ, - отметил он. - Проект посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. Также подготовим проекты решений по насущным проблемам антитеррора, борьбы с наркоугрозой, о необходимости обеспечить свободный доступ общественности, да и журналистов, к информации, и на столе остается наш прошлогодний проект решения о защите языковых, образовательных и других прав национальных меньшинств".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГремингер, Томас
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