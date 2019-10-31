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Россия не располагает данными о серьезных столкновениях Турции и Сирии на севере САР

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что при реализации договоренностей "на земле" шероховатости неизбежны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия не располагает подтвержденной информацией о прямых серьезных столкновениях между военными Турции и Сирии в районах реализации российско-турецкого меморандума от 22 октября. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"При реализации крупных договоренностей "на земле" какие-то шероховатости неизбежны. Я не слышал о подтверждении прямых серьезных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализаций договоренностей российско-турецкого меморандума от 22 октября", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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