Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Лавров заявил, что Россия поддерживает усилия ОБСЕ по урегулированию кризиса на Украине

Глава МИД России отметил, что предстоит еще решить остающиеся проблемы полного разведения сил, отмены блокады и окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украине. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Перспективы политического урегулирования на юго-востоке Украины мы обсудили, исходя из нашей традиционной поддержки роли ОБСЕ в реализации минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для преодоления этого кризиса, - отметил он. - Обменялись мнениями о путях повышения эффективности Специальной мониторинговой миссии (СММ) и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы контактной группы, в том числе по политическим вопросам".

Глава МИД РФ напомнил о недавнем подписании сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - "формулы Штайнмайера". "Но еще предстоит немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом Порошенко, и, конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением, как это и предусмотрено минскими договоренностями, в конституции Украины упомянутого статуса", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаКризис на УкраинеГремингер, Томас
Реклама на ТАСС
ЦИК продолжит анализ работы главы крайизбиркома, несмотря на уход Приятнова из сенаторов
Члены комиссии намерены выяснить, почему в краевом избиркоме не учли информацию о судимости Дмитрия Приятнова при регистрации кандидата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС