Лавров заявил, что Россия поддерживает усилия ОБСЕ по урегулированию кризиса на Украине

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украине. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Перспективы политического урегулирования на юго-востоке Украины мы обсудили, исходя из нашей традиционной поддержки роли ОБСЕ в реализации минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для преодоления этого кризиса, - отметил он. - Обменялись мнениями о путях повышения эффективности Специальной мониторинговой миссии (СММ) и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы контактной группы, в том числе по политическим вопросам".

Глава МИД РФ напомнил о недавнем подписании сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - "формулы Штайнмайера". "Но еще предстоит немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом Порошенко, и, конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением, как это и предусмотрено минскими договоренностями, в конституции Украины упомянутого статуса", - подчеркнул Лавров.