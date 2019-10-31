ЦИК продолжит анализ работы главы крайизбиркома, несмотря на уход Приятнова из сенаторов

ТАСС, 31 октября. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что сложение полномочий сенатора от Заксобрания Хабаровского края Дмитрия Приятнова, данные о судимости которого не были вовремя опубликованы на сайте краевого избиркома, никак не повлияет на проводящийся Центризбиркомом анализ работы главы регионального избиркома Геннадия Накушнова.

"Это (отказ Приятнова от должности cенатора) не наше дело. Нас волнует только то действие или бездействие председателя Накушнова. А что касается Приятнова, то у нас нет к нему претензий никаких и не было... Мы будем продолжать анализировать ситуацию и делать выводы", - сказал Булаев ТАСС в четверг.

Булаев отметил, что ЦИК в ходе избирательной кампании направляет запрос в МВД по данным кандидатов во всех регионах, после чего эта информация передается региональным комиссиям.

"В ответе МВД полностью указаны ФИО и наличие судимости. И эти данные мы отправляем в региональные избирательные комиссии, которые обязаны учесть эти данные при принятии решения о регистрации кандидата. В этом случае этого не было сделано, мы обстоятельно будем разбираться, почему", - уточнил зампред ЦИК.

Ранее Булаев заявил, что ЦИК проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края в связи с регистрацией имевшего судимость Приятнова. По словам зампреда ЦИК, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом, в связи с чем он усматривает "умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии". Булаев добавил, что ЦИК "дополнительно проведет анализ, поднимет первоисточники, документы и сможет сформулировать свое решение".

Приятнов был избран депутатом регионального заксобрания в сентябре 2019 года, он представляет ЛДПР. 23 октября он был избран сенатором. Председатель фракции ЛДПР в заксобрании Сергей Зюбр в четверг сообщил, что Приятнов сложил полномочия сенатора от региона после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").