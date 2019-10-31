В ГД призвали ускорить подготовку иска к США в связи с изъятием у России дипсобственности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Высказывания первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана, выдвинутого на пост посла в Москве, об изъятой у РФ дипломатической собственности вызывают возмущение, подготовку судебного иска к американским властям необходимо ускорить. Такое мнение журналистам в четверг выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

"Заявления в американском Сенате, которые делает первый замгоссекретаря Джон Салливан относительно работы консульства России в Сан-Франциско и российской дипсобственности, вызывают возмущение, - сказал он. - Нет никаких сомнений в том, что США абсолютно незаконно захватили дипломатические здания, принадлежащие на правах собственности Российской Федерации". "До сих пор в Вашингтоне продолжают делать вид, что так и должно быть. После безапелляционных высказываний представителя Госдепа необходимо ускорить составление судебного иска России к властям США", - добавил Железняк.

Он назвал абсурдным то, что "господин Салливан выбрал способ получить пост посла в Москве путем нападок" на РФ. "Он, конечно, понравится русофобскому лобби в Сенате, но это явно неудачное начало карьеры в дипмиссии в России", - констатировал парламентарий.

Депутат также указал на то, что США "продолжают бессмысленные и деструктивные шаги в отношении России, грубо нарушая международные законы и принципы работы внешней политики", что "неприемлемо для цивилизованного демократического государства, каким себя считают США, громко декларируя незыблемость прав человека, свободы слова, неприкосновенности собственности и другие основополагающие и общепризнанные принципы". "Налицо излюбленный американской стороной метод двойных стандартов и отсутствие намерения преодолеть кризис в двусторонних отношениях", - резюмировал Железняк.

Салливан, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявил, что американские власти не намерены возвращать России изъятое ранее ее дипломатическое генконсульство в Сан-Франциско (штат Калифорния). Он напомнил, что ранее США лишились консульства в Санкт-Петербурге, "ценой за консульство в Санкт-Петербурге стало закрытие российского консульства в Сан-Франциско".