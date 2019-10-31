ЛДПР на заседании в Хабаровске примет решение о мерах в отношении сенатора с судимостью

ТАСС, 31 октября. Хабаровское отделение ЛДПР соберется на заседание, чтобы принять решение о дисциплинарных мерах в отношении Дмитрия Приятнова, подавшего заявление о сложении полномочий сенатора от края после истории с его судимостью. Как сообщил ТАСС председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе края Сергей Зюбр, последствием инцидента может стать в том числе исключение Приятнова из партии.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, который в сентябре избран депутатом региональной думы. По его словам, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом, не разместив на своем сайте своевременно эту информацию.

"В нашей партии очень жесткие требования, требования к отсутствию судимости у наших кандидатов. Это линия партии, и мы будем проводить заседания, совещания, где будем жестко разбирать эту ситуацию. Дисциплинарные взыскания могут последовать вплоть до исключения из партии", - сказал Зюбр, не уточнив даты заседания.

По его словам, партия проводит тщательную проверку при выдвижении на выборные должности. "Более того, нами были получены документы об отсутствии судимости. Мы со своей стороны, конечно же, проверку усилим, чтобы не допустить [повторения] этой ситуации, но тем не менее призываем избирательную комиссию направлять моментально информацию после того, как они ее получают, в случае судимости кандидатов или депутатов", - сказал Зюбр. Он добавил, что заявление Приятнова о сложении полномочий сенатора будет направлено Валентине Матвиенко, которая примет решение относительно него.

Вопрос взаимодействия

В свою очередь первый замруководителя аппарата ЛДПР, член высшего совета партии Сергей Каргинов охарактеризовал ситуацию как "вопрос взаимодействия внутри региональной избирательной комиссии, неподчинения руководителю". "Насколько я понимаю, поручение руководитель комиссии давал, а подчиненный, секретарь, не выполнил его", - сказал он, комментируя ТАСС действия краевого избиркома.

При этом Каргинов заметил, что пока в ЛДПР не поступало официальное подтверждение судимости Приятнова. "До сих пор официального документа об этой судимости мы не получили, его нет, нам его не дают - ни представителям в ЦИК, ни политической партии, ни губернатору [Сергею Фургалу]", - добавил представитель партии.

Он призвал дождаться официального документа, на основании которого можно будет сделать выводы. "В ЛДПР отношение к этим моментам достаточно жесткое, и не было ни одного случая, когда мы не снимали своих кандидатов при выявлении таких моментов", - подчеркнул он.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представлял ЛДПР. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). В Совете Федерации Приятнов сменил Виктора Озерова.