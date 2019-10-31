Директор Института развития Бахчисарая стал главой администрации города

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Главой администрации города Бахчисарая в Крыму по результатам конкурса утвержден Дмитрий Скобликов, который руководил муниципальным автономным учреждением "Институт развития Бахчисарая".

31 октября конкурсная комиссия рассмотрела документы и программы пяти претендентов на должность главы администрации Бахчисарая и представила в городской совет две кандидатуры: Дмитрия Скобликова, набравшего 80 баллов, и руководителя аппарата администрации города Анжелики Бабчук, которая набрала 73 балла. Депутаты утвердили на должность кандидатуру Скобликова.

31-летний Дмитрий Скобликов имеет общий стаж работы 12,5 года, из них на государственной службе - 10 лет.

После избрания главы республики Сергея Аксенова на второй срок в регионе началось масштабное обновление в органах власти. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.