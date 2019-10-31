Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор Института развития Бахчисарая стал главой администрации города

Его кандидатуру утвердили в четверг депутаты городского совета

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Главой администрации города Бахчисарая в Крыму по результатам конкурса утвержден Дмитрий Скобликов, который руководил муниципальным автономным учреждением "Институт развития Бахчисарая".

31 октября конкурсная комиссия рассмотрела документы и программы пяти претендентов на должность главы администрации Бахчисарая и представила в городской совет две кандидатуры: Дмитрия Скобликова, набравшего 80 баллов, и руководителя аппарата администрации города Анжелики Бабчук, которая набрала 73 балла. Депутаты утвердили на должность кандидатуру Скобликова.

31-летний Дмитрий Скобликов имеет общий стаж работы 12,5 года, из них на государственной службе - 10 лет.

После избрания главы республики Сергея Аксенова на второй срок в регионе началось масштабное обновление в органах власти. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
Первый вице-губернатор Кубани назвал ролик о политике провокацией оппозиции и монтажом
Андрей Алексеенко заявил, что прозвучавшие в видео слова о "Единой России" вырваны из контекста его доклада о настроениях оппозиции по отношению к власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС