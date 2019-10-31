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Первый вице-губернатор Кубани назвал ролик о политике провокацией оппозиции и монтажом

Андрей Алексеенко заявил, что прозвучавшие в видео слова о "Единой России" вырваны из контекста его доклада о настроениях оппозиции по отношению к власти

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко назвал провокацией появление в сети смонтированного видеоролика, на котором якобы зафиксирован его диалог о политической ситуации с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом Алексеенко написал в пятницу на своей странице в Facebook.

Накануне в телеграм-канале "Незыгарь" опубликовали видеоролик, предположительно, с одного из совещаний в Армавире, в котором принимали участие Кондратьев и Алексеенко. Автор публикации сообщал, что якобы чиновники забыли выключить во время совещания свои микрофоны и обсуждали политическую ситуацию в регионе. Звук их общения в ролике слышен не полностью, отдельными фрагментами, запись оснащена субтитрами, в них приводятся вероятные цитаты, среди которых и слова вице-губернатора о "Единой России".

"Если часть фразы вырвать из контекста разговора, она в корне может поменять первоначальный смысл. Так, фраза о "Единой России" в разговоре с губернатором полностью звучала: "Оппозиция считает, что "Единая Россия" сдохла, ее нет". Такого рода трюки наглядно показывают, что отдельные представители оппозиции уже начали свою кампанию и готовы при этом на любые, даже такие грязные трюки", - говорится в сообщении Алексеенко.

По его словам, разговор с губернатором о политической ситуации в регионе действительно был. "Один из тезисов моего доклада был - как оппозиция настроена по отношению к партии власти. Что оппозиционеры по каким-то известным только им причинам считают "Единую Россию" мертвой политической силой, которая вряд ли серьезно поможет губернатору на предстоящих через год выборах", - резюмировал Алексеенко. Он также отметил, что, по его мнению, при изготовлении ролика были использованы элементы монтажа.

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выбран на эту должность в 2016 году, тогда он набрал 83,64% голосов избирателей. В 2020 году на Кубани пройдут выборы главы региона.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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