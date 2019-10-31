Песков: единых рецептов преодоления "разрыва" между государственной и местной властью нет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Единых рецептов преодоления "разрыва" между государственным и муниципальным уровнями власти пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так вопрос не ставится. Единых рецептов пока нет", - ответил Песков на вопрос, обсуждается ли в Кремле реформа сферы местного самоуправления и возможны ли поправки в Конституцию в связи с этим.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно обращал внимание на "разрыв" между муниципальным и государственным уровнями управления. По его словам, это системная проблема, причем такое разделение заложено еще в Конституции РФ, и муниципальная власть, в отличие от региональной и федеральной, не считается государственным уровнем. "Рядовой гражданин даже не знает, что там муниципальный, что государственный [уровень], он исходит из того, что власти в широком смысле этого слова должны обеспечить качество медицинского обслуживания", - отметил Путин в четверг на встрече с общественностью в Калининградской области, добавив, что аналогичная ситуация сложилась и в системе образования.

При этом президент РФ подчеркнул, что изменения в этой сфере следует производить, "не нарушая обязательств международного характера" в том, что "муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности".