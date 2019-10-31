Косачев: Столтенберг не использовал шанс помочь Украине с ее самой острой проблемой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении в Верховной раде мог призвать к прекращению сопротивления при выполнении минских соглашений и "формулы Штайнмайера", но вместо этого вновь выступил с нападками на Россию. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"У Столтенберга был реальный шанс помочь Украине решить ее самую острую проблему, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны самых оголтелых украинских националистов, оказывающих давление на президента [Украины Владимира] Зеленского и блокирующих разведение сил в зоне конфликта. Но нет. Опять очередные причитания в адрес России, чтобы она вывела некие войска из Украины. Даже у Зеленского настроение сейчас, надеюсь, иное", - написал он на странице в Facebook.

Комментируя выступление Столтенберга, сенатор сделал вывод, что руководство альянса не извлекло никаких уроков из произошедшего на Украине, как и из всего происходившего в Европе после холодной войны. "По-прежнему болезни пытаются лечить именно тем, что к ним привело: вновь обещают Украине членство в НАТО, хотят продолжать "толкать" границы альянса на восток, подогревая этим конфликты, раздирая общества, вынуждая Россию реагировать", - отметил он.

Как считает парламентарий, заявив, что все страны НАТО поддерживают Украину и будут на ее стороне, генсек альянса "разом перечеркнул возможную миссию Брюсселя в качестве посредника или независимой стороны". "Учтем и будем цитировать, когда зайдет речь, например, о миротворцах в конфликтной зоне. "Каждая страна" НАТО, тем самым, автоматически исключается из кандидатов в миротворцы волею первого лица в альянсе", - заявил Косачев.

"В общем, "на Западном фронте без перемен". И поэтому трудно не согласиться с Брюсселем, который заявил накануне, что пока "не может быть никакого "обычного ведения дел" с Россией", - добавил глава международного комитета СФ. Он подчеркнул, что больше не должно быть этого обычного ведения дел, под которым понимается агрессивное расширение на восток, обеспечение безопасности за счет других вопреки Парижской хартии для Новой Европы 1990 года, военных провокаций и угроз, бомбовых атак на суверенные государства. "Реликт эпохи "холодной войны" должен измениться, иначе с ним вести дела будет проблематично", - заключил Косачев.

Визит делегации Североатлантического совета НАТО на Украину во главе со Столтенбергом начался в среду и продолжился в четверг. Генсек выступил в Верховной раде, а также на заседании Комиссии Украина - НАТО.