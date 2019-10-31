Посольство РФ отметило тягу народов Эстонии и России к нормальным отношениям

ТАЛЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Народы Эстонии и России сохраняют тягу к диалогу в области культуры и искусства, даже когда некоторые политики препятствуют выстраиванию нормальных отношений между странами. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Эстонии, распространенном в четверг.

"Только что завершившиеся театральный фестиваль "Золотая маска в Эстонии" и кинофестиваль "Неделя российского кино" в Таллине, прошедшие с огромным успехом, а несколькими неделями ранее "Петербургские встречи в Таллине" убедительно подтверждают сохранившуюся тягу населения обеих стран к культуре и искусству друг друга, - говорится в тексте. - А в более широком контексте - интерес к восстановлению взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений. Это, несомненно, более верный путь, в отличие от следования по пути конфронтации".

Посольство констатирует, что далеко не все эстонские политики разделяют подобный настрой.

"Показателен пример прошедшего 22 октября в Европейском парламенте "круглого стола" на тему "Северный поток - 2" В. Путина: труба и ее реальная стоимость для Европы", в организации которого особо проявил себя эстонский евродепутат Свен Миксер, - отметило диппредставительство. - Вновь прозвучали бездоказательные обвинения в адрес России. Ключевые тезисы не отличались особой новизной: СП-2 делает Европу уязвимой перед политическим шантажом, наносит значительный вред экологии и - вот уже предел нездоровой фантазии - связан с использованием в России "рабского труда заключенных".

По оценкам посольства РФ, такие настроения разделяют и некоторые другие представители эстонских властей.

"Как иначе расценить принятые эстонской стороной в эти же дни такие решения, как запрет на заход в таллинский порт российскому судну "Академик Примаков", запрет на пролет через Эстонию российскому самолету с вице-премьером правительства России на борту, закрытие въезда в Эстонию группе российской молодежи сроком на 10 лет, - отметило посольство. - Перечень можно продолжить".