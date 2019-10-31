Горбачев предостерег Россию и Запад от возведения новых стен

ТАСС, 31 октября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег Россию и страны Запада от возведения новых - физических или нематериальных - стен. Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters в преддверии 30-летней годовщины падения Берлинской стены, опубликованном в четверг.

"Любая стена - это попытка закрыться от реальных проблем, не решая их, и именно поэтому я против стен. В Европе я против любых разделительных линий и железных занавесов", - указал Горбачев.

Он также отметил, что не считает, что сейчас Россия и Запад снова находятся в состоянии холодной войны. "Какой бы опасной ни была нынешняя ситуация, я не думаю, что это возрождение холодной войны. Между Россией и Западом сейчас нет идеологического противостояния. Зато есть экономические связи, свобода передвижения, коммуникации и культурное взаимодействие. Поэтому я убежден, что новой холодной войны можно избежать", - указал он.

Кроме того, Горбачев отметил, что обеспокоен отсутствием диалога между Россией и США по ядерным вооружениям. Экс-президент СССР раскритиковал лидера США Дональда Трампа за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, в заключении которого он принимал участие, заявив, что данное решение американского президента не было "делом великого ума".