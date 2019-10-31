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Премьер-министры стран ШОС примут в Ташкенте новую программу сотрудничества

Глава российского правительства Дмитрий Медведев проведет ряд двусторонних встреч

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится с 1 по 2 ноября в Ташкенте. Главы правительств планируют принять новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступит на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в сообщении пресс-службы. - По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, другие документы и решения".

С момента создания ШОС, вошедшие в нее государства уделяли повышенное внимание региональному экономическому сотрудничеству. Наряду с партнерством в сфере безопасности, оно стало одним из двух основных векторов развития организации. Утвержденная в 2009 году главами правительств стран - членов ШОС программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества заложила фундамент для взаимодействия и определила цели на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Члены "восьмерки" неоднократно обновляли этот документ в соответствии с новыми реалиями. На сей раз документ планируется расширить, дополнив его положениями о взаимодействии на экономическом направлении за счет инноваций, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий. Соответствующая договоренность была достигнута на прошлогоднем заседании Совета глав правительств стран - членов ШОС в Душанбе.

В пресс-службе добавили, что участники встречи глав правительств стран - членов ШОС также обсудят широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках организации. Особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства России в ШОС в 2019-2020 гг.

Рабочий график премьер-министра также предполагает проведение ряда двусторонних встреч в Ташкенте.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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