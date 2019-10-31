Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США

Такие действия не имеют юридических и политических оснований, отметил Анатолий Викторов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Решение министра юстиции Израиля Амира Оханы об утверждении экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США неприемлемо и не имеет юридических и политических оснований. Об этом заявил в пятницу российским журналистам посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

На эту тему

"К сожалению, если то, что опубликовано в прессе, - подчеркиваю, что не видел текста решения, - соответствует действительности, это абсолютно неправомерный шаг со стороны израильских властей, - сказал он. - Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований". "Я не могу комментировать решение [израильского] министерства юстиции, которое было озвучено через прессу, но это, к сожалению, в современном мире, в том числе и Израиле, становится практикой: через прессу какие-то решения пропускать", - добавил посол.

"Мы считаем, что запросы наших органов, таких как Генеральная прокуратура РФ, о выдаче российского гражданина Алексея Буркова в Российскую Федерацию для действий по привлечению его к ответственности за совершенные деяния на территории РФ, возможно даже по отношению к юридическим субъектам других стран, - это абсолютно законное и обоснованное требование", - продолжил он. "У нас уже много таких случаев уголовного и юридического преследования наших граждан на территории США. Думаю, что это [решение Минюста Израиля] точно не шаг в правильном направлении, тем более с учетом партнерских и конструктивных отношений между Россией и Израилем в последние годы, - отметил Викторов. - К сожалению, это идет в русле долгосрочной политики США по распространению юрисдикции их страны на весь мир и по привлечению по всему миру к ответственности людей, которые якобы причастны к преступлениям".

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. 30 октября, по информации газеты The Jerusalem Post, Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам.

Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Теги
СШАРоссияИзраиль
Реклама на ТАСС
Обострение обстановки в Косове
Небензя рассказал о подробностях избиения российского сотрудника ООН в Косове
Как сообщил постпред России при ООН, косовские силовики нанесли Михаилу Краснощекову множественные удары руками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС