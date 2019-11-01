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Лавров: Россия не видит прогресса в диалоге с США по стратегической стабильности

По словам главы МИД РФ, реакция американской стороны на инициативы Москвы совсем не обнадеживающая

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Прогресса в диалоги России и США по стратегической стабильности пока не наблюдается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в инициативах РФ по вовлечению США в равноправный диалог "нет недостатка, однако реакция со стороны американских коллег совсем не обнадеживающая".

"Так что прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что нет особых успехов и в диалоге по вопросу создания делового российско-американского совета.

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