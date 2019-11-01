В МИД РФ заявили, что до окончания действия ДСНВ выработать документ на замену не удастся

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полноценную замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) за оставшееся время до истечения текущего срока действия документа выработать не удастся. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев в ходе дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике "США - Россия - КНР".