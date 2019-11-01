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Лавров 5 ноября проведет переговоры с главой МИД Бурунди

Встреча пройдет в Москве

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 ноября проведет переговоры с коллегой из Бурунди Экзекиелом Нибигирой, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бурундийских связей и уделят внимание практическим вопросам продвижения в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, в том числе в контексте итогов прошедших 23-24 октября в Сочи экономического форума и саммита Россия - Африка", - отметила она.

По словам официального представителя дипведомства, предстоит также "предметный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая противодействие международному терроризму и разблокирование кризисных ситуаций на Африканском континенте".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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