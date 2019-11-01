Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров 8 ноября выступит на Московской конференции по нераспространению

Конференция по нераспространению пройдет в Москве 7-9 ноября

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 8 ноября на Московской конференции по нераспространению с изложением ключевых российских подходов и приоритетов. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 ноября на конференции ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с изложением ключевых российских подходов и приоритетов", - сказала она.

Конференция по нераспространению пройдет в Москве 7-9 ноября. Она будет проводиться российской неправительственной организацией "Центр энергетики и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России.

"За последние 10 лет она стала одной из основных площадок по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, в повестке дня наиболее важные и острые вопросы текущей ситуации в этой области, - указала Захарова. - Планируется участие широкого круга официальных представителей, специалистов, экспертов из различных стран и международных организаций".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Песков назвал неудачным заявление Киева о репарациях со стороны РФ за войну в Донбассе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС