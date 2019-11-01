Лавров 8 ноября выступит на Московской конференции по нераспространению

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 8 ноября на Московской конференции по нераспространению с изложением ключевых российских подходов и приоритетов. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 ноября на конференции ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с изложением ключевых российских подходов и приоритетов", - сказала она.

Конференция по нераспространению пройдет в Москве 7-9 ноября. Она будет проводиться российской неправительственной организацией "Центр энергетики и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России.

"За последние 10 лет она стала одной из основных площадок по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, в повестке дня наиболее важные и острые вопросы текущей ситуации в этой области, - указала Захарова. - Планируется участие широкого круга официальных представителей, специалистов, экспертов из различных стран и международных организаций".