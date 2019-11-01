Власти РФ надеются, что Ливан преодолеет кризис в рамках конституции и на основе диалога

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что народу Ливана удастся преодолеть нынешний кризис и найти верное решение в рамках конституции этой страны и на основе инклюзивного диалога. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем происходящее событие как внутреннее дело Ливана и народа этой страны. Мы рассчитываем, что им удастся преодолеть нынешний кризис, найти для этого верное решение в рамках действующей конституции, законодательства, в соответствии со сложившимися политическими традициями на основе инклюзивного диалога, который позволил бы сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и межконфессиональное согласие", - сказала она.

Дипломат добавила, что Россия считает "крайне важным, чтобы все внешние стороны неукоснительно придерживались принципа уважения суверенитета и независимости Ливана, исключающие любое вмешательство во внутренние дела этой ближневосточной страны".

Во вторник ливанский премьер-министр Саад Харири заявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Это решение было принято премьером после 14 дней массовых уличных протестов, парализовавших экономическую жизнь страны. Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Президент Ливана Мишель Аун принял в среду отставку Харири и поручил ему исполнять свои обязанности до создания нового кабинета.