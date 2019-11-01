Лавров проведет встречу с главой МИД Греции 6 ноября

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел РФ и Греции Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса состоится 6 ноября. Переговоры пройдут в рамках рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Греции в Москву, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте начала работы нового правительства Греции, которое было сформировано в июле текущего года", - сказала она.

Как уточнила Захарова, министры в ходе встречи обсудят вопросы международно-региональной повестки дня "с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Балканах".

Новое правительство победившей на парламентских выборах в Греции правоцентристской партии "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом было представлено 9 июля. Ранее Дендиас заявил, что Греция традиционно ведет диалог с Россией по многим вопросам и высказался за поддержку и углубление отношений между странами.