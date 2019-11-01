Медведев встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках визита в республику.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

Ранее Медведев прибыл в Ташкент, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание состоится 2 ноября.

Кроме того, в графике Медведева запланированы встречи с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.