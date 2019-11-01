Захарова заявила, что Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Григорий Карасин, ранее занимавший пост замглавы МИД РФ, а с сентября ставший сенатором, продолжит участвовать в переговорах со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поручению руководства России господин Карасин продолжит участие в работе этого формата. Очередная пражская встреча, 23-я по счету, намечена ориентировочно на конец ноября", - сказала она.