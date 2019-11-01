Россия рассчитывает, что Совет Европы даст юридическую оценку закону о языке на Украине

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) даст юридическую оценку украинскому закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В своем материале комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович была вынуждена выразить обеспокоенность в связи с поспешно принятым Киевом без общественного обсуждения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", его очевидными негативными последствиями для нацменьшинств, проживающих на Украине. Мы обращали внимание на подлинные мотивы этого закона, которые заключаются в принудительной украинизации. Рассчитываем, что в готовящемся Венецианской комиссией Совета Европы заключении будут даны адекватные юридические оценки указанного закона", - отметила она. Захарова также подчеркнула, что называть нацменьшинством русских и русскоязычное население, проживающее на Украине, "может только тот, кто не знает ни историю, ни географию".

По словам дипломата, аналогичное беспокойство вызывают также и действия властей Латвии, где с 1 сентября вступили в силу принятые правительством "Положения о национальных руководящих принципах дошкольного образования и моделях программ дошкольного образования". По этому документу, дошкольные учреждения, которые ведут образование на русском языке, должны оказывать содействие детям в освоении национальной культуры и латышского языка. Для детей от пяти лет основным инструментом общения в саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России. Согласно закону о реформе, русскоязычные школы начали переход на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском оставили лишь для нескольких предметов, связанных с культурой и историей.