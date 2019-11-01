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Посольство РФ в Турции не комментирует информацию о возможном задержании россиян

В дипмиссии указали на необходимость неразглашения персональных данных российских граждан

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Турции отказалось комментировать информацию местных СМИ о том, что на юге страны были задержаны две женщины, которые предположительно являются гражданами РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"Комментариев не будет в связи с необходимостью неразглашения персональных данных российских граждан", - отметила она.

Ранее телеканал TRT сообщил, что силы безопасности Турции задержали двух женщин в провинции Килис. Их подозревают в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Отмечается, что с ними также были трое детей.

Теги
СирияТурцияРоссия
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