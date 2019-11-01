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Лавров: американская "сделка века" не создаст полноценного палестинского государства

Глава российской дипломатии отметил, что израильское государство было создано сразу после принятия соответствующего решения в ООН в 1948 году, а палестинское до сих пор нет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Все уже поняли, что американская "сделка века" на Ближнем Востоке не будет предполагать создание полноценного палестинского государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Есть резолюции Совета Безопасности ООН о палестино-израильском урегулировании, если мы говорим об этом регионе, которые требуют создания двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих бок о бок в мире и безопасности со всеми остальными странами этого региона, - напомнил он. - Это резолюции, принятые неоднократно в СБ ООН, имеющие обязательный характер. Они не исполняются".

Лавров отметил, что израильское государство было создано сразу после принятия соответствующего решения в ООН в 1948 году, а палестинское до сих пор нет. "И, судя по всему, создавать его многие наши партнеры, прежде всего США, не хотят, - продолжил министр. - Вместо выполнения этих резолюций США уже третий год обещают всем некую "сделку века", которая, как все уже поняли, не будет предполагать создания полноценного палестинского государства".

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАПалестинаРоссия
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