Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Лавров: провокации с использованием химоружия в Идлибе могут произойти в любой момент

Глава российского дипведомства добавил, что "США продолжают поддерживать провокаторов"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что провокации с применением химического оружия в Идлибе могут произойти в любое время. Об этом он заявил в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Это может произойти в любой момент", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, не ожидает ли Россия новых провокаций с применением химоружия в Идлибе. Глава российского дипведомства добавил, что "США продолжают поддерживать провокаторов под названием "Белые каски", которые находятся в Идлибе на территориях, контролируемых "Хайят Тахрир аш-Шам", то есть "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

"Одно это лишний раз говорит, какое реноме имеют эти "Белые каски", - указал глава МИД РФ. - А то, что они были напрямую задействованы в целом ряде провокаций, доказано и видеокадрами, и пресс-конференцией, на которой выступали дети, которых использовали для постановочных кадров".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Лавров заявил, что РФ продолжает прорабатывать пути возвращения дипсобственности в США
Российский министр иностранных дел отметил, что шесть объектов были "отобраны в очень грубой форме"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС