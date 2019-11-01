Лавров: провокации с использованием химоружия в Идлибе могут произойти в любой момент

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что провокации с применением химического оружия в Идлибе могут произойти в любое время. Об этом он заявил в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Это может произойти в любой момент", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, не ожидает ли Россия новых провокаций с применением химоружия в Идлибе. Глава российского дипведомства добавил, что "США продолжают поддерживать провокаторов под названием "Белые каски", которые находятся в Идлибе на территориях, контролируемых "Хайят Тахрир аш-Шам", то есть "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

"Одно это лишний раз говорит, какое реноме имеют эти "Белые каски", - указал глава МИД РФ. - А то, что они были напрямую задействованы в целом ряде провокаций, доказано и видеокадрами, и пресс-конференцией, на которой выступали дети, которых использовали для постановочных кадров".