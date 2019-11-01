Лавров: попытки использовать противоречащие международному праву правила пагубны

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Любые попытки применения правил, которые идут вразрез с международным правом, являются пагубными, и такие ситуации вполне прогнозируемы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Думаю, что никому не хочется оказаться в мире с правилами, которые будут означать бесправие для всех остальных. Если наши европейские коллеги идут на поводу у США в тех вопросах, о которых я упомянул - ОЗХО и целый ряд других направлений, то они действуют ситуативно, - сказал глава МИД РФ. - Они не понимают, что эта бомба будет воспроизведена в том числе и в тех ситуациях, когда им будет не нужно отказываться от международно-правового фундамента и получать навязанные извне правила".

По словам министра, такие ситуации вполне прогнозируемы, и он привел в пример обстоятельства в Ливии. "Когда разрушали эту страну, то использовали террористов для того, чтобы "свалить" режим Муаммара Каддафи. Когда "свалили" Муаммара Каддафи, террористы пошли на Мали. И тогда уже наши французские коллеги, открыто признававшие, что они их вооружают, стали просить о поддержке в противодействии этим террористам в Мали", - рассказал Лавров.

Лавров также отметил, что для России единственно существующие и признаваемые правила - это международное право, воплощенное в конвенциях, решениях Совета Безопасности ООН, которые были приняты легитимным образом и являются обязательными для всех подписавших и ратифицировавших эти документы.