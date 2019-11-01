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Военная операция Турции на севере Сирии

Лавров заявил, что российско-турецкий меморандум остановил серьезное кровопролитие

Глава МИД РФ пояснил, что были образованы две большие зоны к западу и к востоку от той территории, на которую вошли турецкие войска после провала их переговоров с США

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Меморандум России и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии остановил серьезное кровопролитие, проблема противостояния между турками и курдами была переведена в рамки мер по укреплению доверия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24". Полный текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"Что касается общей ситуации, то, безусловно, договоренностями, которые были достигнуты в Сочи, мы остановили серьезное кровопролитие, перевели проблему противостояния между турками и курдами в рамки мер по укреплению доверия", - сказал Лавров.

Он пояснил, что были образованы две большие зоны к западу и к востоку от той территории, на которую вошли турецкие войска после провала их переговоров с США. "Дальнейшее продвижение было остановлено в результате договоренностей [президента России] Владимира Путина и [президента Турции] Реджепа Тайипа Эрдогана. На оставшихся частях турецко-сирийской границы был обеспечен режим отвода курдских вооруженных формирований с вооружениями. На основную часть этих территорий выдвинулись сирийские пограничники вместе с российской военной полицией", - добавил глава МИД РФ. Он также указал, что после отвода курдов начнется совместное патрулирование российской военной полицией и турецкими военными зоны шириной 10 км от границ, всего расстояние, на которое от границы отведены курдские вооруженные формирования, составляет 30 км.

"Есть немало вопросов, которые предстоит решить в ходе реализации этой схемы. Но российские военные полицейские уже обосновались вместе с сирийскими пограничниками. Они общаются с местным населением. Дополнительно направлены военнослужащие для участия в операции. Население их принимает очень хорошо", - сказал Лавров.

22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 октября сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСШАСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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