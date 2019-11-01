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Ситуация с российской дипсобственностью в США

Лавров заявил, что РФ продолжает прорабатывать пути возвращения дипсобственности в США

Российский министр иностранных дел отметил, что шесть объектов были "отобраны в очень грубой форме"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва не отказалась от попыток вернуть российскую дипломатическую собственность в США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24". Полный текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

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"Шесть объектов у нас, по сути дела, отобраны в очень грубой форме. Вопреки обещаниям ни один из них нам посетить до сих пор не дали. Продолжаем прорабатывать в практическом плане те пути, по которым можно следовать в этом вопросе", - сказал он.

По словам Лаврова, он лично поднимает эту тему во всех контактах с госсекретарем США Майклом Помпео. "Изучаем возможности судебных процессов. По причинам, о которых можно догадаться, это сложная тема - правосудие в США. Специфические процессуальные черты США таковы, что надо десять раз перестраховаться, прежде чем полагаться на справедливость этих судебных процессов", - добавил министр.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСитуация с российской дипсобственностью в США
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