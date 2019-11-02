Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ШОС

Главы делегаций стран ШОС отметили важность перехода к многополярному миру

Главы правительств стран - членов ШОС добавили, что международные отношения "нового типа" должны основываться на взаимном уважении, справедливости, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главы делегаций стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости развития открытой глобальной экономики и торговой системы, а также подчеркнули важность перехода к многополярной и справедливой модели мира. Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам восемнадцатого заседания Совета глав правительств государств ШОС в Ташкенте, опубликованном в субботу на официальном сайте организации.

"Главы делегаций подчеркнули, что в условиях глубинных трансформаций в глобальной политике и экономике возрастает актуальность формирования многополярной, справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства модели мироустройства", - отмечается в тексте заявления.

Главы правительств добавили, что международные отношения "нового типа" должны основываться на взаимном уважении, справедливости, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве.

Они отметили, что следует углублять взаимодействие в целях создания мировой экономики "открытого типа", а также укреплять открытую и инклюзивную торговую систему, основанную на правилах ВТО.

"Главы делегаций подчеркнули актуальность задачи по реформированию ВТО в целях повышения ее эффективности, в том числе путем совершенствования ее ключевых функций - переговорной, мониторинговой и по разрешению споров", - сообщается в коммюнике.

Следующее заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС, согласно заявлению, состоится в 2020 году в Индии.

Теги
Шанхайская организация сотрудничества
Реклама на ТАСС
Экс-претендента на пост губернатора Приморья Андрея Ищенко исключили из КПРФ
Он выложил в интернет видео, в котором "повесил на виселице" коллег по партии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС