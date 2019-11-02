Главы делегаций стран ШОС отметили важность перехода к многополярному миру

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главы делегаций стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости развития открытой глобальной экономики и торговой системы, а также подчеркнули важность перехода к многополярной и справедливой модели мира. Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам восемнадцатого заседания Совета глав правительств государств ШОС в Ташкенте, опубликованном в субботу на официальном сайте организации.

"Главы делегаций подчеркнули, что в условиях глубинных трансформаций в глобальной политике и экономике возрастает актуальность формирования многополярной, справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства модели мироустройства", - отмечается в тексте заявления.

Главы правительств добавили, что международные отношения "нового типа" должны основываться на взаимном уважении, справедливости, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве.

Они отметили, что следует углублять взаимодействие в целях создания мировой экономики "открытого типа", а также укреплять открытую и инклюзивную торговую систему, основанную на правилах ВТО.

"Главы делегаций подчеркнули актуальность задачи по реформированию ВТО в целях повышения ее эффективности, в том числе путем совершенствования ее ключевых функций - переговорной, мониторинговой и по разрешению споров", - сообщается в коммюнике.

Следующее заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС, согласно заявлению, состоится в 2020 году в Индии.