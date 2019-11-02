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Деловая программа Форума сотрудничества России и Казахстана выросла с 2017 года в два раза

Форум пройдет 6-7 ноября в Омске

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Количество панельных сессий, которые состоятся 6-7 ноября в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, увеличится в два раза по сравнению с предыдущим форумом, прошедшим на территории РФ в 2017 году в Челябинске. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Омской области.

"Впервые за всю историю подобных форумов, проходящих на российской территории, программа расширена на два полноценных рабочих дня - 6 и 7 ноября. В результате этого количество панельных сессий по сравнению с предыдущим российским форумом 2017 года в Челябинске увеличится в два раза. Также впервые в программу саммита включено такое отдельное мероприятие как Форум молодежных лидеров России и Казахстана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 5 ноября в преддверии форума Омск с торгово-экономической миссией посетит делегация руководителей предприятий и организаций Республики Казахстан. "С казахстанской стороны в переговорах примут участие представители 23 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере производства продуктов питания, текстильной продукции, приборостроения, электротехнической продукции, продукции для нефтегазовой отрасли и другие. На бизнес-переговоры уже заявилось 53 омских предприятия. Ожидается участие предприятий других российских регионов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Бизнес-мероприятие, направленное на установление торгово-экономических связей с предприятиями Омска и реализацию совместных проектов, организовано союзом "Омская торгово-промышленная палата" и Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и Внешнеторговой палатой Казахстана.

В правительстве Омской области напомнили, что Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана впервые прошел в 2003 году именно в Омске. "Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев тогда обсуждали проблемы приграничного сотрудничества. Спустя 16 лет, совершив своеобразный круг по российским и казахстанским регионам, форум возвращается в Омскую область, где зародилась традиция его проведения", - подчеркнули в пресс-службе. В работе форума традиционно участвуют главы государств, руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, бизнесмены.

Теги
КазахстанРоссияОмская область
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