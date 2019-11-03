Медведев заявил, что каждые 14 секунд в мире совершаются кибератаки

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в воскресенье о необходимости кооперации в борьбе с кибератаками, которые совершаются в мире каждые 14 секунд.

"Мир в этом смысле [кибербезопасности] становится все более уязвимым: каждые 14 секунд - давайте вдумаемся в эту цифру - происходят кибератаки, - сказал он на заседании Делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). - Бороться с этим вызовом можно более эффективно, если сотрудничество будут осуществлять заинтересованные страны и межгосударственные объединения".

По словам Медведева, Россия рассматривает АСЕАН и региональный форум ассоциации как важные площадки по обеспечению международной информационной безопасности. Он напомнил, что фундамент для диалога по этому вопросу был заложен с принятием в прошлом году в Сингапуре на саммите Россия - АСЕАН совместного заявления по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий. "Пора переходить к практической работе, как можно скорее начать переговоры по этому направлению", - призвал глава кабмина.

Он подчеркнул необходимость формирования общей среды доверия в киберпространстве, которая будет работать в интересах всего международного сообщества. "Среды, где персональные данные человека будут в максимальной безопасности, насколько это возможно в цифровом мире, - пояснил Медведев. - Для этого предстоит синхронизировать технологии и нормативное регулирование в области защиты и оборота персональных данных". При этом он подчеркнул, что "технологии синхронизировать, конечно, гораздо проще, чем нормативное регулирование, поскольку для этого требуются решения практически всех государств, в противном случае этим нет смысла заниматься".

"В нашем распоряжении есть все инструменты для решения стоящих перед нами задач, - заключил Медведев. - Но самое главное то, что у нас есть желание координировать наши усилия, работать вместе в формате Азиатско-Тихоокеанского региона. Уверен, что, если мы так будем делать, мы добьемся успеха".