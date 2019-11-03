Медведев провел встречу с султаном Брунея

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с султаном и верховным главой Государства Бруней Даруссалам Хассаналом Болкиахом. Глава российского правительства тепло поприветствовал своего визави.

Встреча в составе делегаций прошла за закрытыми дверями. С российской стороны в ней приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Азер Талыбов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов, а также директор Департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров.