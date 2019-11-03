Песков: Орбан вызывает симпатии у Путина своим опытом и суверенность в подходах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан импонирует президенту РФ Владимиру Путину своей мудростью, богатым опытом, прагматизмом и суверенностью в подходах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Венгрия - очень необычная страна, и у нее очень необычный руководитель. Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина. - сказал Песков. - Это человек мудрый, с богатейшим опытом, суверенный в своем базисе во всех подходах и прагматичный. То есть, это то, что импонирует нашему президенту".

По мнению Пескова, премьер-министр Венгрии выбивается из общего ряда европейских руководителей.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Венгрии не говорят о зависимости от поставок российских энергоресурсов и их использования в качестве политического оружия. "Они прагматично покупают. Более того, они заполнили все свои подземные хранилища газа. Более того, они уже договорились на следующий год с "Газпромом". Абсолютно прагматично договорились, выгодно и "Газпрому", и венгерской стороне, они полностью гарантировали свою энергобезопасность", - добавил он и подчеркнул, что больше половины потребностей в нефти и газе Венгрия удовлетворяет за счет российских поставок.

Владимир Путин и Виктор Орбан провели переговоры 30 октября в Будапеште, где обсудили перспективы нормализации отношений России и Евросоюза, урегулирование на Украине, а также вопросы транзита энергоресурсов. По итогам визита в присутствии российского и венгерского лидеров был подписан ряд документов в области социальной защиты и спорта.